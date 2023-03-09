Пора ухвалити рішення щодо постачання МіГів для Києва, вважає міністр оборони Словаччини

Глава військового відомства Словаччини Яро Надь написав у Facebook, що Польща підтвердила готовність спільно зі Словаччиною передати Україні надлишки літаків МіГ-29, які перебувають на озброєнні двох країн: “Я думаю, настав час прийняти рішення. Люди в Україні гинуть, ми дійсно можемо допомогти, і Тут місце політизації, це нелюдяно і безвідповідально ” .

Уряд Словаччини раніше заявив, що може розпочати обговорення передачі літаків України після офіційного запиту Києва. Словаччина має 11 старих МіГ-29.