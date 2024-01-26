Суспільство

Популярний в Інтернеті кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова

26 Січня 2024 20:44
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тварини, харків

Улюбленець інтернету кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова 23 січня.

Сьогодні коту зробили 3 уколи, а також він п’є ліки вдома, розповіла власниця зіркового кота у його Instagram-блозі.

“Після жахливого обстрілу на стресі я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. 

Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре”, – “написав” кіт.

 У 2022 році Міністерство культури призначило кота Степана берегти українську культуру.


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