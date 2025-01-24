Популярна блогерка Анна Жук загинула у ДТП

На трасі Харків-Київ у ДТП загинула популярна блогерка Анна Жук, відома як Аннет. Разом із нею в авто перебували її чоловік та дитина, які отримали травми, повідомляють у соцмережах.

У поліції підтверджують факт аварії у Полтавській області. За даними правоохронців, водій автомобіля Lexus, 1999 року народження, зіткнувся із припаркованою вантажівкою Renault Premium. В результаті зіткнення 39-річна пасажирка автомобіля загинула на місці.

У салоні також перебувала дитина 2015 року народження, яку разом із водієм Lexus і водієм вантажівки госпіталізували з травмами. Як пишуть ЗМІ, дитина — це один із синів Анни Жук.

ДТП на трасі Київ-Харків-Довжанський / Фото: Нацполіція

Анна Жук була популярною харківською блогеркою, матір’ю трьох синів та активною учасницею соціальних проєктів. Її Instagram-акаунт налічував понад 370 тисяч підписників.

Анна ділилася особистими історіями та досвідом, проводила майстер-класи для жінок, брала участь у різних подкастах.