Кримінал

Популярна блогерка Анна Жук загинула у ДТП
24 Січня 2025 13:19
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Анна Жук / Фото: instagram.com/anet080808_fan
Анна Жук / Фото: instagram.com/anet080808_fan

На трасі Харків-Київ у ДТП загинула популярна блогерка Анна Жук, відома як Аннет. Разом із нею в авто перебували її чоловік та дитина, які отримали травми, повідомляють у соцмережах.

У поліції підтверджують факт аварії у Полтавській області. За даними правоохронців, водій автомобіля Lexus, 1999 року народження, зіткнувся із припаркованою вантажівкою Renault Premium. В результаті зіткнення 39-річна пасажирка автомобіля загинула на місці.

У салоні також перебувала дитина 2015 року народження, яку разом із водієм Lexus і водієм вантажівки госпіталізували з травмами. Як пишуть ЗМІ, дитина — це один із синів Анни Жук.

ДТП на трасі Київ-Харків-Довжанський / Фото: Нацполіція

Анна Жук була популярною харківською блогеркою, матір’ю трьох синів та активною учасницею соціальних проєктів. Її Instagram-акаунт налічував понад 370 тисяч підписників.

Анна ділилася особистими історіями та досвідом, проводила майстер-класи для жінок, брала участь у різних подкастах.


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