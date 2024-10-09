Політика

Попри перенесення засідання у форматі “Рамштайн”, Зеленський приїде до Берліна, – Bild
9 Жовтня 2024 18:16
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зеленський, шольц
24-е засідання у форматі "Рамштайн" / Фото: Facebook/Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня збирається відвідати Берлін та зустрінутись з канцлером Олафом Шольцем.

Про це повідомляє Bild.

Як пише таблоїд, Зеленський хоче представити канцлеру свій план перемоги. Два тижні тому він уже представив його президенту США Джо Байдену.

Українська сторона офіційно не повідомляла про можливий візит до Німеччини.

На 12 жовтня було заплановане засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, але його переносять.

Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у “Рамштайні”, щоб проконтролювати підготовку до урагану Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів.


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