Понеділок принесе в Україну прохолоду, грози та штормовий вітер

У понеділок, 11 серпня, значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Це означає, що температура повітря знизиться на кілька градусів: на заході, півночі, у центрі та навіть на сході очікується +21…+27°C, місцями на сході — до +29°C. У південних регіонах утримається спекотна погода — +29…+32°C.

Дощі та грози пройдуть найближчої ночі та вранці у західних, північних і центральних областях. У другій половині дня в більшості регіонів — сухо та сонячно, лише на Лівобережжі можливі локальні грозові зливи. Сьогодні ввечері грози очікуються у західних областях.

Реклама

Реклама

Особливу увагу синоптикиня радить звернути на сильний північно-західний вітер, місцями зі штормовими поривами. Лише у західних областях він буде помірним.

У Києві ніч із неділі на понеділок принесе дощ із грозою, але вдень 11 серпня буде сухо та сонячно, з температурою +22…+24°C.

Діденко зазначає, що наступний тиждень буде по-справжньому літнім — теплим і навіть спекотним, а до кінця серпня опадів очікується небагато. «Вся надія на вже значно свіжіші ночі. Гармонію скрізь можна знайти», — додала вона.