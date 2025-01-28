Понад половина атак за добу відбулася на Покровському напрямку: ЗСУ відбили 85 штурмів

Розпочалася 1070 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 28 авіаударів, скинувши 60 КАБів. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 87 – з реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2411 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів:

Біла Береза, Заруцьке Сумської області;

Запорізьке Дніпропетровської області;

Степногірськ Запорізької області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова.

Сили оборони відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 24 авіаудари, скинувши при цьому 30 КАБів, здійснив 302 обстріли, в тому числі три з РСЗВ. Українські захисники відбили 13 штурмових дій загарбників.