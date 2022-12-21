Кримінал

Понад добу горить об’єкт “Нафтогазу” в Ізюмському районі

21 Грудня 2022 09:27
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Нафтогаз, пожежа

У Харківській області вже більше доби триває пожежа на цивільному промисловому об’єкті “Нафтогазу” в Ізюмському районі, яка виникла після ракетного удару.

Як повідомляє голова Харківської ОВ Олег Синегубов, вогонь уже вдалося локалізувати, на місці працюють пожежники.

Нагадаємо, що вчора вночі РФ завдала ракетного удару по об’єкту нафтогазової інфраструктури “Нафтогазу” у Харківській області.

Сам об’єкт не називається. Відомо, що в Ізюмському районі знаходиться Шебелинський НПЗ та ряд великих родовищ газу.


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