Суспільство

“Понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей” – Шмигаль

26 Лютого 2024 14:12
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Шмигаль, економіка
Денис Шмигаль / Прес-служба міністра

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що понад 90% українських підприємств відновили свою роботу та повернулися до своїх довоєнних потужностей

Про це він заявив на форумі “Зроблено в Україні”.

“Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей”, – заявив Шмигаль.

Також, він наголосив, що після повномасштабної агресії Росії українська економіка впала на 30%. Шмигаль також акцентував, багато експертів вважали, що в державі буде економічна катастрофа, однак “так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців”.

Шмигаль розповів про галузі, які демонструють найбільші темпи відновлення, а саме: будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля та переробна промисловість.

“Стійкість України за два роки повномасштабної війни – це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу”, – заявив Шмигаль.


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