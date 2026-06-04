Понад 90% цілей не досягли мети: ППО знешкодила 264 з 293 російських дронів

У ніч на 4 червня російські війська атакували Україну балістикою та ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони України знешкодили 264 російські БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 3 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із Воронезької області. Також російській військові запустили 293 ударні БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас”, баражуючі боєприпаси “Бандероль” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда ТОТ АР Крим.

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Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 264 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.