Суспільство

Понад 90% базових станцій мобільного оператора “Київстар”працюють

14 Грудня 2023 16:28
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Понад 90% базових станцій мобільного оператора “Київстар” на підконтрольних Україні територіях працюють.

Про це повідомила речниця компанії Ірина Леліченко у Facebook

“Розвінчуємо чутки. “Хакери “вбили” не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на базових станціях” – це нісенітниця. Понад 90% базових станцій Київстару на підконтрольній Україні території – у працездатному стані”, – зазначила вона.

Наразі вони обробляють голосовий трафік, який активно зростає. 

Речниця оператора зазначила, що у Київстар не один “головний пункт управління мережею”. Компанія у перші місяці війни побудувала кілька резервних пунктів, зараз вони також в працездатному стані.  


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