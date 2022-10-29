Понад 70 тисяч ворогів і тисячі одиниць техніки: нові втрати окупнтів

Українські військові щодня збільшують кількість втрат російської армії. Лише за минулу добу, 28 жовтня, вони ліквідували 550 окупантів.

Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати противника, які з 24.02 по 29.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 70250 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2659 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 5401(+23) од,

артилерійських систем – 1708 (+9) од,

РСЗВ – 380 (+1) од,

засоби ППО ‒ 195 (+3) од,

літаків – 273 (+1) од,

гелікоптерів – 252 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),

крилаті ракети ‒ 351 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 152 (+1).

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Напередодні, в районі Майорська Донецької області внаслідок точних ударів підрозділів Сил оборони України було знищено близько 300 росіян, які готувалися до нападу, повідомляють у Генштабі.