Понад 70 тисяч ворогів і тисячі одиниць техніки: нові втрати окупнтів

Українські військові щодня збільшують кількість втрат російської армії. Лише за минулу добу, 28 жовтня, вони ліквідували 550 окупантів.
Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати противника, які з 24.02 по 29.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 70250 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2659 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5401(+23) од,
- артилерійських систем – 1708 (+9) од,
- РСЗВ – 380 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 195 (+3) од,
- літаків – 273 (+1) од,
- гелікоптерів – 252 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),
- крилаті ракети ‒ 351 (+0),
- кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 152 (+1).
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.
Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.
Напередодні, в районі Майорська Донецької області внаслідок точних ударів підрозділів Сил оборони України було знищено близько 300 росіян, які готувалися до нападу, повідомляють у Генштабі.