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Понад 70 тисяч ворогів і тисячі одиниць техніки: нові втрати окупнтів

29 Жовтня 2022 10:27
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Українські військові щодня збільшують кількість втрат російської армії. Лише за минулу добу, 28 жовтня, вони ліквідували 550 окупантів.

Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати противника, які з 24.02 по 29.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 70250 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2659 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5401(+23) од,
  • артилерійських систем – 1708 (+9) од,
  • РСЗВ – 380 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 195 (+3) од,
  • літаків – 273 (+1) од,
  • гелікоптерів – 252 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 351 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 152 (+1).

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Напередодні, в районі Майорська Донецької області внаслідок точних ударів підрозділів Сил оборони України було знищено близько 300 росіян, які готувалися до нападу, повідомляють у Генштабі.


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