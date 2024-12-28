Повітряні Сили ЗСУ знищили 15 ворожих дронів

У ніч на 28 грудня 2024 року (із 23:00 27 грудня) російські окупаційні війська атакували Україну 16-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, пуски здійснювались із району Приморсько-Ахтарська, що на території Росії.

Станом на 08:30 силами підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України було збито 15 ворожих дронів у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор було втрачено через локаційний збій.

Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Як уточнили в ДСНС, через нічну ворожу атаку БпЛА в Інгульському районі Миколаєва виникли дві пожежі.

Рятувальники ліквідували займання даху пʼятиповерхівки, а також – загорання очерету, площею 1000 кв.м.

У будинку частково зруйнований дах, вибиті вікна.