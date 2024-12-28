Міноборони РФ заявило про знищення 56 безпілотників над територією Росії

У Міністерстві оборони РФ повідомили про знищення 56 безпілотників, які атакували територію Росії. За даними відомства, 28 дронів було збито над Воронезькою областю, 17 – над Ростовською, і ще 11 – над Бєлгородською.

Росавіація заявила, що аеропорт Казані з 6-ї ранку тимчасово призупинив прийом і відправлення рейсів для забезпечення безпеки польотів.

У Воронезькій області через падіння уламків безпілотника стався обрив контактної мережі на залізниці. Однак рух поїздів на перегоні Пухово – Євдаково вже відновлено, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

У Бєлгородській області, за словами губернатора В’ячеслава Гладкова, внаслідок атаки дронів постраждали двоє мирних жителів у селі Палатове.