На Сході ЗСУ ліквідували 300 росіян, які готувалися йти в наступ

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Напередодні, в районі Майорська Донецької області внаслідок точних ударів підрозділів Сил оборони України було знищено близько 300 росіян, які готувалися до нападу, повідомляють у Генштабі.

Близько 60 поранених окупантів було доставлено до медичних закладів Горлівки. В Червонопопівці Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Натомість ворог завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Ударів зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.