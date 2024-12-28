Суспільство

У РФ заборонили IP-телефонію
28 Грудня 2024 10:48
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росія
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Російський уряд заборонив телефонувати на мобільні та стаціонарні телефони через інтернет. Відповідну постанову опубліковано на сайті кабміну.

Згідно з документом, із переліку ліцензій на надання послуг зв’язку «виключають ліцензію на передачу інтернет-даних із накладенням голосової інформації». В уряді вважають, що найчастіше «такими технологіями користувалися шахраї, оскільки це давало змогу підміняти номери».

Кабмін наголосив, що це рішення «ніяк не позначиться на звичайних користувачах телефонного зв’язку» і людях, які користуються дзвінками в месенджерах.

Водночас кілька днів тому два джерела «Коммерсанта» розповіли, що Мінцифри і Роскомнагляд обговорюють можливість запровадити обмеження на дзвінки в месенджерах через дорослу активність шахраїв. За їхніми словами, розглядали блокування голосового трафіку тільки з-за кордону або повну заборону на голосові дзвінки в месенджерах.


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