Суспільство

ГО “Аналітичний Центр Інформаційних Ресурсів” долучає ГО “Інститут кібербезпеки та аналітики” до ініціатив в рамках Міжнародного OSINT Форуму

28 Грудня 2024 10:04

В Україні за підтримки ГО «Аналітичний Центр Інформаційних Ресурсів», Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора та Українського міжнародного інституту відродження відбувся форум, присвячений розслідування воєнним злочинам, який проходив у Києві, Львові та Любляні у грудні 2024 года.

Захід організовано з метою залучення міжнародних партнерів та об’єднання зусиль українських громадських спільнот для допомоги структурним підрозділам та інституціям у розробці рішень протидії агресії в кібер просторі. 

ГО «Аналітичний Центр Інформаційних Ресурсів» як головний організатор події, зацікавлений у розвитку та підтримці критично важливих проєктів, які відіграють стратегічне значення і сприяють залученню спеціалістів у галузі безпеки даних та OSINT. 

Зі зверненням щодо технічного забезпечення підрозділів в кібер просторі можна звертатися до ГО “АЦІР” на сайті організації – https://ac-ir.net

ГО «Аналітичний Центр Інформаційних Ресурсів» (АЦІР) дає можливість новоствореній ГО «Інститут кібербезпеки та аналітики» (ІКБА) взяти на себе співорганізацію OSINT Форуму в якості Львівського осередка в наступному, 2025 році. Також представники даних організацій домовилися про співробітництво в контексті проведенного третього міжнародного OSINT Forum: Hackathon та спільній проєктній роботі щодо  фінансування Фонду.

За словами Мирона Пацая, голови ГО “ІКБА”:  “Кібербезпека України – це спільна справа, яка потребує скоординованих зусиль усіх рівнів влади, громадянського суспільства та бізнесу. Органи державної влади на обласному рівні вже активно працюють над реалізацією Стратегії кібербезпеки, впроваджуючи необхідні заходи. Однак, для досягнення повного виконання її цілей необхідно докладати ще більше зусиль.

Особливо важливо зміцнити горизонтальну взаємодію між регіонами, відомствами, громадами та всіх зацікавлених. Такий підхід дозволить обмінюватися інформацією, реагувати на виклики та ефективніше захищати важливу інфраструктуру.”

Мирон Пацай – Голова ГО “ІБКА”, Заступник начальника відділу технічного нагляду та комп’ютерного забезпечення департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.  

Мирон будет очолювати Львівський осередок OSINT Форуму, координуватиме збір даних, інтеграцію локальних ініціатив Львівщини у загальний контекст події, і залучення експертів та менторів для організації заходу. 


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