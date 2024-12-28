ЗСУ знищили склад дронів-камікадзе “Shahed” в Орловській області РФ

26 грудня Повітряні Сили ЗС України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил РФ в Орловській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок вогневого ураження було знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе “Shahed”. Об’єкт складався з низки бетонних захищених споруд, які ворог використовував для підтримки ударних БпЛА.

За інформацією Генштабу, ця бойова операція суттєво знизила здатність противника проводити повітряні нальоти на цивільну інфраструктуру України.

Українські військові володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил РФ. У Генштабі наголосили, що робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі.