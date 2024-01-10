Понад 60% росіян підтримують війну проти України (опитування)

За результатами нового дослідження існує значна підтримка дій президента РФ Володимира Путіна і військової стратегії в Україні у населення всередині країни.

Виходячи з даних дослідження Незалежного національного дослідницького центру Чиказького університету (NORC) і ISW, в опитуванні взяли участь 1046 росіян віком від 18 років із різних регіонів Росії та анексованого Криму, з використанням баз даних місцевих мобільних операторів.

Дослідження показало, що 67% респондентів позитивно оцінюють міжнародну політику Путіна, а 58% схвалюють його внутрішньополітичні ініціативи. Крім того, шість із десяти росіян висловили намір віддати свої голоси за Путіна на наступних президентських виборах.

Це дослідження також виявило, що попри зростання цін і супутнє погіршення економічних умов, які викликають невдоволення громадян, підтримка Путіна залишається відносно високою.

Аналітики зазначають, що 63% опитаних обізнані про військові дії в Україні та підтримують їх. Ба більше, 64% випробовуваних вважають цю військову кампанію «цивілізаційним протистоянням між Росією і Заходом».

За словами Інституту вивчення війни, ці результати відрізняються від висновків інших незалежних російських соціологічних опитувань, які фіксують зменшення підтримки війни Росії в Україні.

Опитування проходило в листопаді 2023 року, участь у якому брали дорослі громадяни РФ. Російськомовні опитувачі здійснювали збір даних через мобільний зв’язок. Похибка результатів не перевищує 3,4%.