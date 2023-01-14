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Понад 500 окупантів і десятки одиниць техніки: свіжі втрати ворога станом на 14 січня

14 Січня 2023 11:15
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втрати ворога

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 530 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 114660 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3104 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2090 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 219 (+1) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 186 (+2).

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об’єкти противника.


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