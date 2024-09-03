Понад 50 загиблих: прокуратура розпочала розслідування щодо російського удару по Полтаві

У Полтаві після російського ракетного удару відомо вже про 51 загиблу людину. Понад 200 отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ( ст. 110 КК України). За даними слідства, 3 вересня 2024 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку по місту Полтава, попередньо двома балістичними ракетами “Іскандер- М”. Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

Внаслідок атаки станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється.