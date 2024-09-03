Кримінал

Понад 50 загиблих: прокуратура розпочала розслідування щодо російського удару по Полтаві
3 Вересня 2024 18:34
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прокуратура, ракетний удар
Рятувальна операція після ракетного удару в Полтаві / Фото: poltava.to

У Полтаві після російського ракетного удару  відомо вже про 51 загиблу людину. Понад 200 отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ( ст. 110 КК України).

За даними слідства, 3 вересня 2024 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку по місту Полтава, попередньо двома балістичними ракетами “Іскандер- М”. Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

Внаслідок атаки станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених. 

Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється.


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