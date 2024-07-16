Понад 1,5 тисячі людей засудили в 2023 році за самовільне залишення частини 

Самовільне залишення військової частини є найпоширенішим злочином серед військовослужбовців, у 2023 році за нього було засуджено 1 тис. 577 військових, з яких 30 – жінки.

Про це повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна“.



“Давайте подивимося відкриті дані статистичних звітів Державної судової адміністрації на сьогодні. За СЗЧ у 2023 році засуджено 1 тис. 577 військових, з яких 30 – жінки. Згідно з даними ДСА, це найпоширеніший злочин, оскільки становить 61% усіх засуджених за військові кримінальні правопорушення (злочини проти військової служби)”.

За словами судді, за втрату військового майна засуджено 37 осіб. “Що це за майно, наскільки важливе, щоб засудити людину і відправити для відбування покарання?” – додав голова суду.



За порушення правил поводження зі зброєю торік, як повідомив Кравченко, було засуджено 35 осіб, за дезертирство – 113, ухилення від військової служби через завдання собі каліцтва – 32.



“Загалом, згідно зі статистичними даними ДСА, кількість засуджених за воєнні злочини у 2023 році була значно вищою, ніж у 2022 році, – 2 тис. 585 осіб і 1 тис. 490 відповідно. Йдеться про вироки, які вже набули законної сили”, – зазначив голова Верховного Суду.