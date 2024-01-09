Економіка

Понад 1000 населених пунктів залишилися без світла через негоду

9 Січня 2024 11:51
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електроенергія, негода

Через негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1 025 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

“У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тис. споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, у Миколаївській – 215, у Кіровоградській області – 146”, – наведено статистику в оновленні в телеграмі у вівторок.

Крім того, відключено 59 населених пунктів у Запорізькій області, 14 – у Херсонській, дев’ять – у Чернігівській, вісім – у Чернівецькій областях.

“Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направлено додаткову техніку з інших областей. Однак роботу та пересування ускладнює ожеледь”, – описало ситуацію міністерство.


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