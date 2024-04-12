Суспільство

Понад 1000 місцевих жителів перебуває в російському полоні на ТОТ Запоріжжя – Федоров

12 Квітня 2024 11:46
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полон, запоріжжя
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В полоні на тимчасово окупованих територіях Запорізької перебуває понад 1000 місцевих жителів.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

“Якщо візьмемо лише ТОТ Запоріжжя, то більш як 1000 мешканців наразі перебувають у полоні. Але нам достеменно невідома доля кожного, бо ворог часто приховує, де перебувають наші мешканці, кого забирають у полон. І лише про деяких нам відомо, як і що з ними сталося. Зазвичай ми дізнаємося про це від родичів, близьких, тих, хто знаходить наших людей на ТОТ в “недоправоохоронних” фіктивних структурах РФ”, – зазначив він.

Він підкреслив, що пріоритетом місцевої влади і правоохоронних структур є збір інформації про тих, хто пішов на співпрацю з ворогом.

Влада співпрацює з СБУ, Нацполіцією, прокуратурою, щоб документувати всі злочини щодо колаборації і всіх колаборантів притягувати до відповідальності, як заочно, так і очно тих, кого вдається знаходити на підконтрольній Україні території.

За словами Федорова, загарбники на ТОТ Запоріжжя посилили фільтраційні заходи і призов.

“Тому ми закликаємо виїжджати з ТОТ, щоб захистити себе. Шляхи виїзду – або через тимчасово окупований Крим, – саме цей шлях часто обирають мешканці ТОТ, а потім виїжджають до Грузії або до європейських країн. Або виїжджають через пункт перетину Колотилівка, або через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ переїжджати на територію РФ і далі – через ЄС, Грузію виїжджати. Звичайно, жодна людина не може надати гарантій, що це буде безпечний шлях, та на сьогодні він діє”, – зазначив він.


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