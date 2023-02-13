Кримінал

Помічника Кадирова намагалися отруїти

13 Лютого 2023 09:57
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кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров розповів про спробу замаху на свого помічника, командира спецназу «Ахмат» Апти Алаудінова.

За твердженням Кадирова, 8 лютого ад’ютант Алаудінова отримав конверт із повідомленням для генерала, оброблений отруйною речовиною.

«Апти Аронович зрозумів це за їдким специфічним запахом і вчасно вжив заходів: обробив руки та промив носову порожнину. Так само зробили і ад’ютанти генерала, які контактували з конвертом, — пише голова Чечні у своєму телеграм-каналі. — Отруєні надійшли до медсанбату, де завдяки кваліфікованим і грамотним діям начальника та двох бійців-медиків, один з яких виявився професійним токсикологом, вдалося уникнути тяжких наслідків».

Де стався замах, Кадиров не уточнив. Судячи з його колишніх повідомлень, на початку лютого Алаудінов перебував на війні в Україні. Зараз він та його ад’ютанти проходять лікування в клініці в Москві.


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