Політика

Помічник генсека НАТО заявив, що Альянсу не страшна агресія РФ

18 Січня 2024 12:18
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нато, рф

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге запевняє, що Альянс сьогодні є достатньо потужним, щоб захистити себе від російської агресії.

Про це повідомив Борис Руге в  інтерв’ю LRT“Європейська правда”

Руге зауважив, що з 2014 року, коли Росія вперше вторглася в Україну і окупувала Крим, головним завданням НАТО було вдосконалення стримування і оборони. 

“Отже, протягом останніх десяти років ми працюємо над тим, щоб краще стримувати Росію і, в разі потреби, захищатись від будь-якого виду російської агресії”, – сказав помічник генсека.

Він додав, що нині Росія визначена як загроза номер один для Альянсу, і сьогодні у НАТО є цілий набір військових планів стримування і оборони.

Руге наголосив, що НАТО дуже серйозно ставиться до підтримки союзників на східному фланзі і захисту від будь-якої можливої агресії.

“Зрештою, НАТО, який незабаром налічуватиме 32 члени, є дуже потужним альянсом. У нас дуже сильні економіки і передові технології. Ми цілком здатні захистити себе від російської агресії”, – запевни помічник генсека.


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