Померла Даян Кітон: легендарна американська акторка пішла з життя у віці 79 років

Легендарна американська акторка Даян Кітон померла в Каліфорнії у віці 79 років. Про це її родина повідомила виданню People, а інформацію також підтвердило The New York Times. Причини смерті не розголошуються, однак, за повідомленнями ЗМІ, останні кілька місяців акторка не з’являлася на публіці.

Даян Кітон народилася у 1946 році в Лос-Анджелесі та прославилася у 1970-х, коли почала співпрацювати з Вуді Алленом. У 1977 році вона отримала премію «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмі «Енні Голл».

Однією з найвідоміших її ролей стала Кай Адамс, дружина Майкла Корлеоне у фільмі Френсіса Форда Копполи «Хрещений батько» з Аль Пачіно. У цій ролі вона знялася і в двох продовженнях стрічки.

Кітон також була номінована на «Оскар» за ролі у фільмах «Червоні» (1981), «Кімната Марвіна» (1996) та «Кохання за правилами і без» (2003). Серед інших її робіт — фільми й серіали «У пошуках Дорі», «Книжковий клуб», «Сімейний камінь», «Бо я так хочу» та інші.

Попри чутки про стосунки з колегами по Голлівуду, акторка ніколи не була одружена. У 1996 році вона всиновила доньку Декстер, названу на честь персонажа Кері Гранта у «Філадельфійській історії», а через чотири роки — сина Дюка. «Материнство повністю змінило мене», — казала вона.

Її колега по фільму «Клуб перших дружин» Бетт Мідлер написала в Instagram: «Пішла блискуча, прекрасна, неповторна Даян Кітон. Не можу передати, як нестерпно сумно мені від цього. Вона була неймовірно смішною, абсолютно оригінальною, щирою і без тіні суперництва, яке часто супроводжує таких зірок».

Актор Бен Стіллер написав у X: «Даян Кітон. Одна з найвеличніших акторок усіх часів. Ікона стилю, гумору та комедії. Блискуча. Яка людина».

Кітон доглядала за своєю матір’ю, якій у 1993 році діагностували хворобу Альцгеймера, до її смерті у 2008-му. «Вона була для мене всім, — казала акторка. — Вона була чудовою. Була для мене прикладом того, чого можна досягти в житті. Вона була серцем усього найкращого».

Кітон також була головною опікункою свого брата Ренді, який помер у 2021 році після багатьох років проблем із психічним здоров’ям, повідомляє The Guardian.