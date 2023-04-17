Суспільство

Помер знаменитий джазовий піаніст

17 Квітня 2023 15:06
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музика

Піаніст Ахмад Джамал, якого критики називали одним із найвпливовіших джазових музикантів, помер на 93-му році життя раку простати, — повідомила його дочка Сумайя газеті The Washington Post.

Розпочавши професійні виступи у 1944 році, він вплинув на кілька поколінь джазових музикантів, розвиваючи та формуючи стиль джазової музики, експериментуючи з електронікою та хіп-хоп виконавцями.

Джамал народився у Піттсбурзі, почав грати на піаніно у три роки, навчався під керівництвом творця першої оперної трупи для чорношкірих Мері Кардуелл Доусон, вже в середній школі почав заробляти виступами, останній його альбом вийшов у 2019 році.

Журнал Rolling Stone зазначає, що музикант, який народився під ім’ям Фріц Джонс, став одним із перших афроамериканських виконавців, які публічно перейшли в іслам і змінили ім’я – він зробив це ще в п’ятдесятих.


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