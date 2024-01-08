Помер творець мови Pascal швейцарець Ніклаус Вірт

1 січня 2024 року на 89 році життя помер видатний інформатик та лауреат Премії Тюрінга Ніклаус Вірт, автор популярної мови програмування Pascal. Про це повідомляє AIN.UA.

Народившись 15 лютого 1934 року у Швейцарії, Вірт здобув ступені бакалавра та магістра електроніки у Швейцарському федеральному технологічному інституті та у Лавальському університеті в Канаді відповідно.

Протягом своєї кар’єри він працював у Стенфордському університеті та Швейцарському федеральному технологічному інституті, де розвивав теорію мов програмування та зробив значний внесок у методику покрокової розробки програм.

Вірт є автором численних мов програмування, зокрема Euler, PL360, ALGOL-W, Modula, Modula-2, Oberon, Oberon-2, Oberon-07. Одним з найвідоміших і поширених його творінь є мова Pascal, що використовувалася в академічних колах до 1990-х років.

У 1984 році йому була присуджена Премія Тюрінга за розробку інноваційних комп’ютерних мов. Найвідомішою реалізацією Pascal став компілятор Turbo Pascal (Borland) та середовище Delphi.

Ніклаус Вірт залишається важливою фігурою в історії програмування, і його спадок продовжує жити в ряді мов програмування, розроблених ним і його командою. Він зробив невимовно великий внесок у розвиток інформатики.