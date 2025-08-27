Помер Петро Галущак: правнук Івана Франка пішов із життя у день народження прадіда

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо про смерть Петра Галущака, правнука Івана Франка. Нащадок українського класика пішов із життя саме в день народження свого прадіда.

Про це повідомили в Департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

“Із великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року після тривалої тяжкої недуги на 71 році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак — правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-“Асі” Франко та Мирослава Галущака”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор заповідника “Нагуєвичі” Богдан Лазорак, Петр Галущак помер в день народження Івана Франка.

Повідомляється, що Петро Галущак останнім часом багато хворів. До останніх днів Петро Галущак проживав на вулиці Запорізькій у Львові. Має шістьох синів.