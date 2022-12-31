Помер Папа-емерит Бенедикт XVI

95-річний Папа-емерит Бенедикт XVI помер у своїй резиденції у ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

Прес-служба Святого Престолу повідомила, що Папа-емерит помер о 9:34 ранку в суботу вранці у монастирі Mater Ecclesiae, яку обрав своєю резиденцією після того, як пішов у відставку з Петрового служіння в 2013 році.

«Починаючи з ранку понеділка, 2 січня 2023 року, тіло Папи-емерита буде в базиліці Святого Петра, щоб вірні могли попрощатися», – йдеться в повідомленні.

Вже протягом кількох днів стан здоров’я Папи-емерита погіршився через похилий вік. Сам Папа Франциск публічно поділився новиною про погіршення стану здоров’я свого попередника наприкінці останньої генеральної аудієнції року 28 грудня.