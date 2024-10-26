Суспільство

Помер один із засновників Grateful Dead
26 Жовтня 2024 10:28
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музика
Філ Леш під час виступу у 2018 році / Фото AP

Філ Леш, один із засновників американського рок-гурту The Grateful Dead, помер у віці 84 років, передає Sky News.

Бас-гітарист входив до оригінального складу гурту разом з Джеррі Гарсіа, Бобом Вейром, Біллом Кройцманом та Роном «Пігпеном» МакКернаном.

Його смерть у п’ятницю була підтверджена у дописі на його акаунті в Instagram.

У ньому йшлося «Філ Леш, басист і засновник The Grateful Dead, мирно помер сьогодні вранці. Він був оточений своєю сім’єю і сповнений любові.

«Філ приносив величезну радість усім, хто його оточував, і залишив по собі спадщину музики і любові. Ми просимо вас поважати приватне життя сім’ї Леша в цей час».

У заяві не вказана конкретна причина смерті, але Леш раніше пережив приступи раку простати, раку сечового міхура і переніс трансплантацію печінки в 1998 році, необхідну через виснажливі наслідки інфекції гепатиту С.

Леш, скрипаль із класичною освітою та джазовий трубач, знайшов своє справжнє покликання, ставши одним із засновників гурту Grateful Dead.


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