Помер один із засновників Grateful Dead

Філ Леш, один із засновників американського рок-гурту The Grateful Dead, помер у віці 84 років, передає Sky News.

Бас-гітарист входив до оригінального складу гурту разом з Джеррі Гарсіа, Бобом Вейром, Біллом Кройцманом та Роном «Пігпеном» МакКернаном.

Його смерть у п’ятницю була підтверджена у дописі на його акаунті в Instagram.

У ньому йшлося «Філ Леш, басист і засновник The Grateful Dead, мирно помер сьогодні вранці. Він був оточений своєю сім’єю і сповнений любові.

«Філ приносив величезну радість усім, хто його оточував, і залишив по собі спадщину музики і любові. Ми просимо вас поважати приватне життя сім’ї Леша в цей час».

У заяві не вказана конкретна причина смерті, але Леш раніше пережив приступи раку простати, раку сечового міхура і переніс трансплантацію печінки в 1998 році, необхідну через виснажливі наслідки інфекції гепатиту С.

Леш, скрипаль із класичною освітою та джазовий трубач, знайшов своє справжнє покликання, ставши одним із засновників гурту Grateful Dead.