Спорт

Помер легендарний боксер Джордж Форман
22 Березня 2025 10:20
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Джордж Форман, колишній чемпіон з боксу у важкій вазі, на фото 1991 року / Фото AP
Джордж Форман, колишній чемпіон з боксу у важкій вазі, на фото 1991 року / Фото AP

Дворазовий чемпіон світу у важкій вазі та олімпійський золотий призер Джордж «Великий Джордж» Форман пішов із життя у віці 76 років. Про це повідомила його сім’я, пише CNN.

Форман залишив яскравий слід у боксі, пройшовши шлях від золотої медалі на Олімпіаді 1968 року в Мехіко до звання найстаршого чемпіона світу у важкій вазі, завойованого в 45 років. Його кар’єра розтягнулася на десятиліття, а послужний список вражає: 76 перемог, з них 68 – нокаутом.

У 1973 році він розгромив Джо Фрейзера, відправивши його в нокдаун шість разів всього за два раунди. Але вже через рік Форман зустрівся з Мохаммедом Алі в легендарному бою «Гуркіт у джунглях». Будучи явним фаворитом, він несподівано програв: Алі витримав шквал ударів, вимотав Формана і відправив його в нокаут у восьмому раунді.

Після другої поразки 1977 року Форман відійшов від боксу, ставши пастором у Техасі. Однак через 10 років він повернувся на ринг заради благодійності і знову почав перемагати. У 1994 році, у віці 45 років, він шокував світ, нокаутувавши Майкла Мурера і знову ставши чемпіоном – найстарішим в історії важкої ваги.

Форман не просто боксерська ікона – він приклад непохитної волі та справжнього бійця. Світ спорту пам’ятатиме його легендарні бої, щиру посмішку і величезне серце.


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