Помер колишній тренер збірної України з футболу Фоменко

На 76 році життя помер український футболіст та колишній головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко.

Про це повідомили в Асоціації футболу Сумської області.

“Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко… З ним пішла ціла епоха українського і світового футболу”, – йдеться у повідомленні.

Фоменко був головним тренером національної збірної України у 2012-2016 роках. Чоловік виступав за футбольний клуб “Динамо” (Київ), був гравцем збірної СРСР та був майстром спорту міжнародного класу.

Також за життя працював з “Динамо”, “Кривбасом”, “Вересом”, ЦСКА, “Металістом”, запорізьким “Металургом”, “Таврією” та іншими клубами.

З київським “Динамо” Михайло Фоменко вигравав чемпіонат та Кубок України.

Після завершення ігрової кар’єри спортсмен тренував українські та закордонні клуби. Фоменко має звання “Заслужений тренер України та Грузії”, “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України” та “Почесний громадянин міста Суми”.