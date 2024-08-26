Спорт

Помер колишній тренер збірної Англії з футболу Свен-Йоран Ерікссон
26 Серпня 2024 15:01
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футбол
Свен-Йоран Ерікссон / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Шведський футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон помер у віці 76 років, повідомляє BBC.

У січні 2024 року Ерікссон оголосив, що йому діагностували онкологічне захворювання на термінальній стадії, і йому залишилося жити не більше року.

Свен-Йоран Ерікссон став першим іноземним тренером в історії збірної Англії з футболу. Він очолював команду, в якій грали Девід Бекхем, Стівен Джеррард, Вейн Руні та Френк Лемпард, з 2001 до 2006 року. За час його роботи в збірній вона брала участь у трьох чвертьфіналах на чемпіонатах світу та Європи.

За свою тренерську кар’єру Ерікссон очолював 12 клубів, включно з англійськими “Манчестер Сіті” і “Лестер Сіті”, італійськими “Ромою”, “Фіорентиною” і “Лаціо”. Загалом тренер виграв 18 футбольних трофеїв, зокрема чемпіонати Португалії (“Бенфіка”) та Італії (“Лаціо”). Ерікссон також керував збірними Мексики, Кот-д’Івуару і Філіппін.


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