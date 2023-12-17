Помер класик кінематографу Отар Іоселіані

Відомий грузинський кінорежисер, сценарист та актор Отар Іоселіані помер у Франції у віці 89 років. Про смерть кінематографіста повідомив Перший канал Громадського мовника Грузії, цю інформацію підтвердили журналістам його рідні та близькі.

З 80-х років XX століття Іоселіані жив і працював у Франції, куди поїхав через суперечки з радянською цензурою.

Отар Іоселіані народився 2 лютого 1934 року в Тифлісі. У 1952 році закінчив у Тбілісі музичне училище за класом скрипки та диригування, а потім навчався у МДУ на механіко-математичному факультеті, але не закінчив його.

1965 року з відзнакою закінчив режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії. Потім Іоселіані працював на кіностудії «Грузія-фільм».

Першу популярність режисеру принесла в 1966 драма «Листопад» про працівників виноробного заводу. Фільм, головний герой якого виступає проти потурання начальства, було заборонено до показу у Грузії.

Наступний фільм Іоселіані — драма «Жив співчий дрізд» (1970) — не виходив у прокат два роки: на думку цензури, головний герой фільму, музикант, був дармоїдом та неробою.

Наступний фільм «Пастораль» (1976) про життя у грузинському селі розкритикував голова Держкіно Філіпп Єрмаш. Іоселіані розповідав, що тоді йому сказали, що він «більше не зніматиме кіно».

На початку 1980-х років Іоселіані перебрався до Франції через конфлікт із кінематографічним керівництвом.

Вже за кордоном він зняв фільм “Фаворити місяця” (1984), який отримав спеціальний приз журі Венеціанського кінофестивалю. Наступний фільм Іоселіані «І стало світло» про життя сенегальського племені у 1989 році удостоївся аналогічної нагороди.

1992 року режисер випустив драму «Полювання на метеликів», 1996 року — картину «Розбійники. Глава VII», яка здобула спеціальний приз журі Венеціанського кінофестивалю.

За ними послідували стрічки «Істина у вині!» (1999) та «Ранок понеділка» (2002).

2006 року Йоселіані випустив комедію «Сади восени», 2010 року — фільм «Шантрапа», який отримав спецприз журі міжнародного кінофестивалю в аргентинській Мар-дель-Платі.

Останній фільм Іоселіані – «Зимова пісня» – вийшов у 2015 році.