Помер глава МЗС Білорусі

Помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей. Причини смерті поки що не називаються. Дипломатові було 64 роки.

Макей мав імідж найпрозахіднішого чиновника Білорусі. Він був основним каналом спілкування Лукашенка із Заходом. Кадровий розвідник, Макей був тісно пов’язаний із австрійською розвідкою та австрійськими елітами, пишуть ЗМІ.

Макей забезпечував ліберальний тренд; часто виконував делікатні доручення Кремля – і допоміг вибудувати особливі контакти Москви з австрійцями. При цьому прихильником Кремля не був.

Основною мрією Макея була президентська посада. Він був майстром інтриг, ходили чутки, що Тихановська – його особистий проект.

Лукашенко захоплювався і водночас боявся Макея. Але останній забезпечував противагу силовикам та демонстрував відданість суверенності країни. Макей для нього був найталановитішим, найхитрішим і найнебезпечнішим політиком.