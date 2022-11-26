Політика

Помер глава МЗС Білорусі

26 Листопада 2022 15:54
76
білорусь

Помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей. Причини смерті поки що не називаються. Дипломатові було 64 роки.

Макей мав імідж найпрозахіднішого чиновника Білорусі. Він був основним каналом спілкування Лукашенка із Заходом. Кадровий розвідник, Макей був тісно пов’язаний із австрійською розвідкою та австрійськими елітами, пишуть ЗМІ.

Макей забезпечував ліберальний тренд; часто виконував делікатні доручення Кремля – і допоміг вибудувати особливі контакти Москви з австрійцями. При цьому прихильником Кремля не був.

Основною мрією Макея була президентська посада. Він був майстром інтриг, ходили чутки, що Тихановська – його особистий проект.

Лукашенко захоплювався і водночас боявся Макея. Але останній забезпечував противагу силовикам та демонстрував відданість суверенності країни. Макей для нього був найталановитішим, найхитрішим і найнебезпечнішим політиком.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Листопада 2022 14:28
32

Україна визволила з російського полону 12 громадян
26 Листопада 2022 17:44
6

У Харкові вшанували пам’ять жертв Голодоморів
26 Листопада 2022 16:32
60

Європейців попередили, що українці не поїдуть додому одразу після перемоги
26 Листопада 2022 15:54
76

Помер глава МЗС Білорусі
26 Листопада 2022 15:44
12

Федоров: Найбільші проблеми з мобільним зв’язком в Донецькій та Запорізькій областях
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
усі думки