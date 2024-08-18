Помер Ален Делон

Помер французький актор Ален Делон. Про це повідомляє AFP.

Артистові було 88 років. Подробиць його рідні поки не розкрили.

Рівно за місяць до цього донька зірки французького кіно Анушка Делон показала світлини тяжкохворого батька, в артиста діагностували рак і хворобу Альцгеймера. Жінка додала, що фотографії були зроблені зі схвалення її батька.

Крім Анушки в Алена Делона залишилося двоє синів – Ентоні та Ален-Фаб’єн.

У червні Анушка в особистому блозі звернулася до батька, написавши зворушливий пост, і поділилася архівним чорно-білим фото.

Син Алена Делона розповідав, що його батько замислювався про евтаназію. І сам актор зізнавався, що розглядав цей варіант, зазначаючи, що з віком людина «має право покинути цей світ тихо, без лікарень і уколів».

1957 року вийшов перший фільм за участю Алена Делона «Коли втручається жінка». У 1960-му стався його прорив після фільму «На яскравому сонці». Потім були «Рокко і його брати» і «Леопард». Останній приніс Делону номінацію на «Золотий глобус». У Делона багато почесних нагород – від Берлінського і Локарнського кінофестивалів, «Давид ді Донателло» від Італійської кіноакадемії, німецька «Золота камера».

У квітні цього року Президент Володимир Зеленський нагородив Алена Делона орденом “За заслуги перед Україною”.