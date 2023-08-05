Помер актор із серіала “Breaking Bad” Марк Марголіс

Американський актор Марк Марголіс помер у віці 83 років, повідомляє The Hollywood Reporter, посилаючись на заяву, яку зробив його син, актор та гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголіс.

Марголіс помер 3 серпня у лікарні Mount Sinai у Нью-Йорку після нетривалої хвороби, повідомив його син.

Марк Марголіс відомий за роль наркоторговця Гектора Саламанки у серіалах «Breaking Bad» (“Пуститися берега” або “Во все тяжкие”) та «Краще дзвоніть Солу». За роль Саламанки він був номінований на премію “Еммі”. Також Марголіс знімався у фільмах «Обличчя зі шрамом», «Ейс Вентура: Розшук свійських тварин, у серіалі «Оз» та у шести кінострічках Даррена Аронофскі.