Поляки заблокували рух автобусів у пункті пропуску “Медика – Шегині”

Польські страйкарі заблокували руху автобусів у пункті пропуску “Медика – Шегині”.

Вони планують пропускати по одному автобусу на дві години, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

“Організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску “Медика”, суміжному з українським пунктом пропуску “Шегині”. Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд”, – йдеться у повідомленні.

Про те, скільки триватиме блокування руху автобусів, наразі невідомо. Перевізників та людей, які планують їхати в Польщу чи повертатися в Україну, закликають враховувати цю інформацію.