Суспільство

Поляки заблокували рух автобусів у пункті пропуску “Медика – Шегині”

20 Березня 2024 12:48
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кордон, польща
Польські протести на пункті пропуску “Медика – Шегині” / Фото: Суспільне Львів

Польські страйкарі заблокували руху автобусів у пункті пропуску “Медика – Шегині”.

Вони планують пропускати по одному автобусу на дві години, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

“Організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску “Медика”, суміжному з українським пунктом пропуску “Шегині”. Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд”, – йдеться у повідомленні.

Про те, скільки триватиме блокування руху автобусів, наразі невідомо. Перевізників та людей, які планують їхати в Польщу чи повертатися в Україну, закликають враховувати цю інформацію.


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