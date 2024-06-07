Суспільство

Поляки розблокували пункт пропуску “Гребенне” – “Рава-Руська”
7 Червня 2024 08:42
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кордон, польща
Ілюстративне фото / Getty Images

Поляки відновили рух пунктом пропуску “Гребенне” – “Рава-Руська”.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко.

“Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі”.

Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.


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