Поляки розблокували пункт пропуску “Гребенне” – “Рава-Руська”

Поляки відновили рух пунктом пропуску “Гребенне” – “Рава-Руська”.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко.

“Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі”.

Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.