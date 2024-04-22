Економіка

Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

22 Квітня 2024 16:03
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кордон, польща
Міжнародний пункт пропуску "Ягодин" / Фото: Волинська митниця

Польські страйкарі розблокували пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Україною. Як повідомили в ДПСУ, рух вантажівок відновлено.

“За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13:00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин”, яка тривала з 9 лютого”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.


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