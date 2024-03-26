Кримінал

Поляки пропускають в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами, – Схеми

26 Березня 2024 20:32
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білорусь, польща
Ілюстрація "Радіо Свобода"

Журналісти виявили схему за якою білоруську підсанкційну деревину експортують до Євросоюзу, видаючи її за казахстанську.

Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту української редакції Радіо Свобода Схеми, Білоруського розслідувальницького центру та видання Gazeta Wyborcza.

Як виявилося в ході розслідування, після введення санкцій щодо деревини з Білорусі значно зріс імпорт у Євросоюз деревини з Казахстану.

За даними Євростату, у 2022 році з Казахстану було імпортовано товарів із деревини на суму 14 мільйонів євро, а в 2023 році ця цифра збільшилася майже у п’ять разів — до 68 мільйонів євро.

Журналісти проаналізували один із контрактів між компанією з Казахстану Nurr-electro та польською фірмою PLRBL на поставку палісаду із сосни на майже мільйон євро. Договір було укладено у жовтні 2022 року, а поставка відбулася на початку 2023 року.

Як заявляють розслідувачі, виявилося, що підписи та відбитки печаток на документі від казахстанської компанії Nurr-electro є підробленими. Два незалежні експерти з графічного дизайну підтвердили, що їх додали до документів за допомогою фоторедактора.

“Не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару. Відповідно, не було грошей — не було угоди. З такою продукцією ми не мали справи”, — зазначив юрист Nurr-electro Арман Тулієвич.

Крім цього, представник білоруської компанії-перевізника Галлардо розповів, що товар із “Казахстану не везли, ми з Білорусі везли, нам там завантажили”.

Як повідомляють журналісти, єдиний власник польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович відмовився відповідати на запитання. Водночас відвантаження деревини відбувалося зі складу білоруського підприємства, власником якого також є Янович.

Митна служба Польщі повідомила, що не може перевірити всі митні декларації фізично. МВС Польщі заявило про початок перевірки відповідно до наведених фактів.


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