Політика

Поляки повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках

12 Березня 2024 15:12
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кордон, польща
Польський фермер, учасник акції протесту, ставить загородження на дорозі / Фото: Getty Images

Польські протестувальники 12 березня повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску “Шегині”, “Ягодин”, “Угринів” та “Устилуг”.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі hromadske.

“Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску “Шегині”, “Ягодин”, “Угринів” та “Устилуг”, — зауважив речник. 

За його словами, станом на ранок 12 березня на цих 5 напрямках у чергах на території Польщі загалом перебувають 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску “Ягодин”. Крім того, польські фермери пропускають по напряму пунктів пропуску “Ягодин” і “Шегині” вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну — за минулу добу це 50 та 30 відповідно.


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