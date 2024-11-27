Суспільство

Поляки готові розпочати ексгумаційні роботи на Волині протягом доби
27 Листопада 2024 15:49
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польща
Кароль Навроцький / Hromadske

Голова Інституту національної пам’яті Польщі (ІНП) Кароль Навроцький заявив, що його організація готова розпочати ексгумаційні роботи на Волині вже протягом 24 годин за умови отримання офіційного дозволу.

Про це заявив Навроцький.

Під час пресконференції в середу Навроцький зазначив, що з 2017 року ІНП послідовно домагається дозволу на проведення розкопок і ексгумацій жертв Волинської трагедії.

“ІНП вперше звернувся із запитом на проведення пошуково-ексгумаційних робіт ще у 2017 році, охопивши низку населених пунктів. Відтоді до 2024 року ми направили дев’ять запитів, але жоден із них не був схвалений українською стороною”, – заявив Навроцький.

Він наголосив, що інститут має всі необхідні ресурси – техніку, фахівців та готові команди. За його словами, як тільки буде отримано офіційний дозвіл від України, роботи розпочнуться негайно.

“Бюро розшуку та ідентифікації ІНП здатне організувати пошукові роботи на Волині впродовж 24 годин після офіційного погодження”, – додав Навроцький.

Очільник ІНП також зауважив, що триваюча війна в Україні не стане перешкодою для проведення пошуково-ексгумаційних заходів.

Нагадаємо, що напередодні міністри закордонних справ Польщі та України, Радослав Сікорський та Андрій Сибіга, домовилися про вирішення питання ексгумацій, яке тривалий час залишалося суперечливим у двосторонніх відносинах.


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