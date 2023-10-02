Польський оборонний концерн заявив, що все ж отримав запрошення на оборонний Форум у Києві

Найбільший польський оборонний концерн PGZ, що перебуває у державній власності, отримав запрошення від української сторони взяти участь у Форумі оборонних індустрій, що проходив минулої п’ятниці у Києві.

Про це заявила речниця Польської групи озброєнь (PGZ) Беата Перковська, яка зазначила що, попри відсутність представників концерну на форумі у Києві, співпраця між сторонами розвивається дуже активно.

“Так, звичайно. Ми отримали такий лист (із запрошенням на форум ОПК до Києва)”, – заявила Перковська.

Вона уточнила, що “інші обставини” не дозволили керівництву польського концерну взяти участь у форумі в Києві, однак це відбулося “за узгодженням з українською стороною”.

Попри це, як наголосила Перковська, PGZ має дуже тісні стосунки з українською стороною від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Ми маємо постійні робочі групи, підписуємо угоди”,- заявила речниця PGZ.

В офіційній позиції PGZ стосовно форуму ОПК у Києві, вказується, що відносини з українською стороною базуються “на постійній і тісній двосторонній співпраці, що підтверджується як нещодавніми переговорами на найвищому рівні під час MSPO (Міжнародна виставка озброєнь у місті Кєльце 5-7 вересня – ред.), так і поточними робочими контактами в рамках уже налагоджених відносин через існуючі робочі групи”.

У ній підкреслюється, що від початку повномасштабної війни РФ проти України PGZ веде активну діяльність, спрямовану на безпосередню підтримку ЗСУ в боротьбі з російським агресором.

“На сьогодні у цій сфері підписано низку двосторонніх угод безпосередньо з найбільшими суб’єктами українського ОПК”, – повідомили у польському концерні, додаючи, що в межах підписаних угод відбувається, наприклад, ремонт й обслуговування танків Leopard 2, які Україна отримала від союзників.

Як зазначили у PGZ, відчутним результатом зміцнення ділової співпраці між оборонними секторами обох країн є рекордний контракт на постачання для ЗСУ САУ Krab, а також ремонт цієї техніки в Україні в рамках підписаного контракту з Serwis Orel (входить до PGZ – ред.).