Польські прикордонники затримали 15-річного школяра з Чехії, який їхав в Україну воювати проти РФ

Польські прикордонники 11 січня затримали 15-річного школяра з Чехії, який їхав воювати проти Росії на боці Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба прикордонного управління в польській Сілезії.

“Офіцери Сілезької прикордонної служби, які несуть службу на контактному пункті спільного посту в Хотебузі (Чехія), отримали від чеської сторони інформацію про те, що 10 січня з дому пішов 15-річний житель Острави, але не з’явився у школі. Стурбовані батьки повідомили служби, надавши опис хлопчика”, — йдеться у повідомленні.

Польська поліція встановила, що телефон хлопця авторизувався в Польщі, в Перемишлі. Під час подальших дій з’ясувалося, що 15-річний юнак забрав свій закордонний паспорт з дому, оскільки хотів потрапити в Україну, щоб підтримати українські Сили оборони у боротьбі з Росією. Також було встановлено, що до цього хлопець уже перетинав польсько-український кордон.

“Завдяки швидким діям офіцерів Сілезького відділу прикордонної служби та відмінній міжнародній співпраці 15-річного чеха негайно доставили на територію Польщі. Наразі він повертається додому”, — йдеться у повідомленні.