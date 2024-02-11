Економіка

Польські протестувальники висипають зерно з українських фур на кордоні

11 Лютого 2024 18:07
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зерно, кордон
Польські протестувальники висипають українське зерно з фур,що стоять на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" / Скріншот з відео

На кордоні перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили кілька фур та висипали з них зерно.

Про це йдеться у відео, що розповсюджується у соцмережах.

Сталося це на трасі поблизу самого пункту пропуску. Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками. Ними ж порізали замки та відсіки. Свої дії пояснювати вони відмовилися. На місце водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Проте хоча винуватців було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.

Наразі перед пунктом пропуску в черзі простоює 650 фур. На виїзд поляки оформляють декілька машин на годину, тоді як на в’їзд до Польщі черга стоїть – вантажівок практично не пропускають.


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