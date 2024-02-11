Польські протестувальники висипають зерно з українських фур на кордоні

На кордоні перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили кілька фур та висипали з них зерно.

Про це йдеться у відео, що розповсюджується у соцмережах.

В мережі публікується відео,де польські протестувальники висипають зерно з українських фур,що стоять на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Хоча злочин зафіксовано на відео,повідомляється,що жодних заходів поліція не вживала🤬



Здається світ забув якою ціною цей хліб дістається… pic.twitter.com/5lbQQQON7N — Мисливець за зорями (@small10space) February 11, 2024

Сталося це на трасі поблизу самого пункту пропуску. Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками. Ними ж порізали замки та відсіки. Свої дії пояснювати вони відмовилися. На місце водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Проте хоча винуватців було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.

Наразі перед пунктом пропуску в черзі простоює 650 фур. На виїзд поляки оформляють декілька машин на годину, тоді як на в’їзд до Польщі черга стоїть – вантажівок практично не пропускають.