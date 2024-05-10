Суспільство

Польські протестувальники проводять одноденний страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів»

10 Травня 2024 13:15
кордон, польща
Ілюстративне фото / Getty Images

На кордоні з Україною польські протестувальники проводять одноденний страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів» .

Про це повідомляє Державна митна служба у Телеграмі.

“За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 9:00 до 16:00 перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів» буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України”, – ідеться у дописі.

За даними Держмитниці, пасажирські автомобілі та автобуси переміщуватимуться безперешкодно.

Польське радіо інформує, що сьогодні у Варшаві пройде демонстрація фермерів під гаслом «Геть “Зелену угоду”». Протест у центрі польської столиці організує «Солідарність» індивідуальних аграріїв. Опівдні розпочнеться марш, очікується також приєднання до них представників інших професійних груп.

Лідер руху «Солідарність» індивідуальних фермерів Томаш Обшанський заявив, що нинішні зміни в прокліматичній програмі ЄС не задовольняють аграріїв. За його словами, підвищення та обмеження в результаті «Зеленої угоди» вплинуть на умови та вартість виробництва продуктів харчування.


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