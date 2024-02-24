Польські протестувальники продовжують нищити українську агропродукцію

Сьогодні близько 9-ї ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає, зокрема, завдяки фермерам. Тому ті, хто вчинив ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі та перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію”, – прокоментував віцепрем’єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Укрзалізниця” вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.