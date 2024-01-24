Польські фермери виходять на дороги протестувати проти імпорту агропродукції з України

У Польщі у середу, 24 січня, відбудеться загальнонаціональний протест фермерів проти імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які, як вони стверджують, не дотримуються стандартів Євросоюзу.

Про це повідомляє RMF 24.

Демонстрації за участі сільськогосподарської техніки пройдуть у понад 150 місцях по всій Польщі.

Як пише RMF 24, фермери заявляють, що “пропуск агропродовольчої продукції з країн поза ЄС на європейський ринок без будь-яких правил є вкрай безвідповідальним з боку Європейської Комісії та становить загрозу для польських фермерів”.

Страйк також покликаний привернути увагу до необхідності підготовки стратегії вступу України до Європейського Союзу у сфері сільського господарства, розділеної на сектори.

Друга основна вимога протестувальників стосується необхідності перегляду Єдиної аграрної політики.

Що стосується форми протесту, то в більшості випадків це будуть не перекриття доріг, а повільний проїзд сільгосптехніки або акції протесту вздовж доріг. Усі акції протесту охоронятиме поліція.